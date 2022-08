Tunisie : Des perturbations dans la distribution de l’eau potable dans ces régions

Suite à une panne survenue sur le canal principal d’eau potable d’un diamètre de 1100 mm au niveau de la société pharmaceutique « Biochima » à La Mornaguia et adjacent à la Route nationale N°1,5 reliant Tunis et Béja, la SONEDE informe ses clients qu’il aura des perturbations et des interruptions dans la distribution d’eau potable à partir de 6h du matin du vendredi 05 août 2022 dans les délégations de Mornaguia, Borj Al-Amri, Tabourba et Al-Battan.

La distribution reprendra progressivement et normalement à partir de 18h, après la fin des travaux de réparation.