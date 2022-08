Egypte – Dar Al Iftaa : Les intérêts des banques sont halal

Selon Dar Al Iftaa en Egypte, juridiquement le dépôt d’argent dans les banques et la perception d’intérêts est Halal.

“Déposer de l’argent dans les banques et en tirer des intérêts est permis selon la charia et il n’y a pas de péché là-dedans”, explique Dar Al Iftaa.

Et d’ajouter : “C’est l’un des nouveaux contrats qui sont conformes aux objectifs légitimes des transactions dans la jurisprudence islamique et les gens en ont le plus besoin, et leurs intérêts en dépendent, et les bénéfices que la banque verse au client est un collecte du placement de l’argent des déposants par la banque et de son développement, et donc ces bénéfices ne sont pas interdits, car ils ne sont ni des intérêts d’emprunt ni des bénéfices tirés de contrats de donation, mais plutôt des bénéfices de financement résultant de contrats qui réalisent les intérêts dans l’économie”.