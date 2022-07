Lors d’une réunion tenue mardi par le président de la fédération tunisienne de football (FTF), Wadii Jari, avec le Directeur Technique National, Sghaier Zouita, il a été convenu d’abandonner le système de mini-championnats adopté lors de la pandémie du Covid-19 et de retourner au système habituel des championnats de Ligue 2, amateur (1er et 2e niveaux) et des Ligues régionales.

Les deux parties ont également convenu d’inviter les entraîneurs et directeurs techniques des clubs de la Ligue 1 Professionnelle à évaluer le système de championnat appliqué lors de la saison écoulée (phases play-off et play-out) et à fournir des propositions concernant la formule du championnat pour la saison sportive 2022-2023 et le reste des saisons suivantes.

Il a été aussi envisagé de poursuivre l’expérience de la tenue des matches de l’équipe réserve, sous forme d’une compétition parallèle au championnat de Ligue 1 avec le même nombre d’équipes, ou de fusionner des clubs disposant d’un capital humain important de joueurs et de moyens logistiques et matériels en championnat de Ligue 2 ou amateur de niveau 1, à l’instar de certains championnats européens.

Concernant la préparation de la sélection nationale en prévision du Mondial-2022 au Qatar et à la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire en janvier 2024, la DTN poursuivra la coordination avec le staff technique du onze national pour l’élaboration d’un programme de préparation tenant compte de la possibilité que la confédération africaine reporte les matches aller-retour face à la sélection libyenne comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN, prévus en septembre prochain.