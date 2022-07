Bargou : Les flammes se rapprochent des maisons …

Pour la quatrième journée consécutive, les agents de la protection civile, renforcés par les responsables forestiers et de l’équipement du gouvernorat de Siliana, continuent d’intervenir pour maîtriser l’incendie de Jebal Bayadh à Bargo, après qu’il a détruit d’importantes superficies de pin d’Alep, les forêts d’arbres fruitiers tels que les oliviers, les amandiers et les cerises.

Les rafales de vents de sirocco et la difficulté du terrain ont empêché les agents de protection civile de contrôler la situation. Les flammes sont dirigées contrôle final, provoquant une nouvelle flambée des flammes et une extension vers la zone d’Ain Bou Sadia et une approche. les maisons.

Un comité régional et local de prévention contre les catastrophes étaient sur place, et que trois familles avaient été ont transporté de leurs maisons, notant que dans les 7 bus ont été surplace comme un action préventif pour évacuer les habitants de leurs maisons et les transférer au lycée de Bargou.