Cristiano Ronaldo, absent pour la reprise de l’entraînement avec Manchester United, début juillet, était de retour au centre d’entraînement mardi, où il pourrait évoquer son avenir, selon les images diffusées par des médias britanniques.

La superstar portugaise de 37 ans avait séché la reprise de l’entraînement du club mancunien, le 4 juillet puis de la tournée des Red Devils en Asie et en Océanie, invoquant des “problèmes familiaux” pour justifier son absence.

Mais l’attaquant avait ensuite explicitement indiqué au club qu’il souhaitait être transféré vers une équipe jouant la Ligue des champions, ce qui ne sera pas le cas de Manchester United, seulement sixième de la Premier League l’an dernier et qui devra se contenter de la C3.

Selon les médias, le joueur est accompagné de son agent, Jorge Mendes, et une entrevue est prévue avec le nouvel entraîneur Erik Ten Hag pour évoquer son avenir.

Le mythique ancien entraîneur du club, Alex Ferguson, qui avait fait débuter CR7 en Premier League, est également au centre d’entraînement.

Son club n’a cessé de répéter que Cristiano Ronaldo, qui lui doit encore un an de contrat, n’était pas à vendre. Et si les noms du Bayern Munich, Chelsea et plus récemment de l’Atlético Madrid, ont circulé comme destinations possibles, la transaction financière ne sera pas simple à monter pour un joueur qui était le mieux payé du club la saison passée avec plus de 500.000 euros par semaine.

“CR7” serait néanmoins prêt à voir son salaire réduit de 30%. Mais même à ce tarif “bradé”, Ronaldo ne constitue pas à son âge une solution à long

terme pour un éventuel acquéreur.