Natation – Championnats arabes 2022 : trois médailles de bronze pour la Tunisie

Les athlètes tunisiens ont décroché, vendredi, trois médailles de bronze lors de la troisième journée du championnat arabe de natation qui se déroule à Oran du 20 au 24 juillet en cours.

Les médailles ont été remportées par Maram Souissi au 1500 m nage libre en réalisant un chrono de 18:04.01, Mohamed Khalil Benajmia sur la même distance (15:55.97) et par l’équipe du Relais 100 m 4 nages mixte (15:55.97).

Au terme de la journée, la Tunisie occupe la troisième place au tableau des médailles avec un total de 7 breloques (1 or, 3 argent, 3 bronze), loin derrière l’Egypte (17 or, 12 argent et 10 bronze) et l’Algérie (10 or, 12 argent et 11 bronze).

Résultats de vendredi

1500 m nage libre (dames) :

1-Nadine Kareem (Egypte) : 17:53.66

2-Lamees Elsoukary (Egypte) : 17:53.72

3-Maram Souissi (Tunisie) : 18:04.01

1500 m nage libre (hommes) :

1-Marwan El Kemash (Egypte) : 15 :33.70

2-Mohamed Mosalhy (Egypte) : 15 :46.36

3-Mohamed Khalil Benadjmia (Tunisie) : 15 :55.97

Relais 100 m 4 nages mixte :

1-Egypte : 3 :56.08

2-Algérie : 3 :57.72 (record d’Algérie)

3-Tunisie : 4 :08.65.

Tableau des médailles après la troisième journée

Pays Or Argent Bronze Total

1-Egypte 17 12 10 39

2-Algérie 10 12 11 33

3-Tunisie 1 3 3 7

4-Koweït 1 2 0 3

5-Jordanie 1 1 3 5. (APS)