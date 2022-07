Le Pape au Canada : Un voyage de pénitence pour les crimes commis contre les enfants

Le pape François est arrivé au Canada le 24 juillet 2022. Son voyage se concentrera sur les crimes commis par l’Église catholique contre les enfants autochtones entre 1800 et 1980.

Le chef de l’Église catholique rencontrera principalement des représentants autochtones des Premières Nations, des Métis et des Inuits et leur demandera pardon.

Au Canada, les enfants autochtones ont été séparés de leur famille et de leur culture aux 19e et 20e siècles et rééduqués, maltraités et aussi abusés sexuellement dans des écoles dites résidentielles. Des milliers de personnes sont mortes de maladie ou de malnutrition. La découverte de centaines de tombes d’enfants anonymes l’année dernière a provoqué l’horreur.