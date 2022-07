L’Association de protection des animaux condamne la décision de reprise des campagnes d’abattage des chiens errants sur le grand Tunis

L’Association de protection des animaux de Tunisie a condamné fermement la décision de reprise des campagnes d’abattage des chiens errants sur le grand Tunis prise par le gouverneur de Tunis et le ministre de l’Intérieur le 21 juillet 2022.

Dans un communiqué publié hier vendredi, l’association considère que cette décision va à l’encontre des efforts fournis par les municipalités qui ont adopté le programme “Trap Neuter Release” (TNR) consistant à capturer les chiens pour les stériliser, les vacciner, et les soigner avant de les relâcher.

Cette décision va également à l’encontre des efforts fournis par la société civile (associations et bénévoles) qui se bat pour trouver des solutions radicales au phénomène des animaux errants.

L’association estime, par ailleurs, qu’il vaut mieux trouver des solutions plus efficaces et humaines comme l’adoption du programme TNR et l’installation de refuges municipaux dans tous les coins du pays.

” Tuer les chiens ne servira pas le programme national de lutte contre la rage, bien au contraire le sang versé par terre peut contaminer d’autres animaux. De nouvelles meutes s’installeront sur le territoire vide, outre le fait que les enfants et les personnes sensibles pourraient être traumatisés par l’atrocité des scène d’abattage ” déplore encore l’association.

L’association invite ainsi le gouverneur à revoir sa décision et se dit prête à collaborer pour trouver une solution radicale pour éradiquer la rage, diminuer le nombre de la population des chiens errants et à partager son expérience dans la gestion des refuges.