Le prince héritier d’Arabie saoudite a reçu le 21 juillet soir un appel téléphonique du président russe, a rapporté l’agence de presse saoudienne.

Au cours de l’appel, ils ont passé en revue les développements régionaux et internationaux les plus importants et les efforts déployés à leur égard pour parvenir à la sécurité et à la stabilité.