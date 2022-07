La Coordination des diplômés du supérieur sans emploi a appelé, jeudi 21 juillet 202, lors d’une conférence de presse, le président de la République, Kaïs Saïed, à accélérer la publication d’un décret présidentiel garantissant l’emploi au sein de la fonction publique des chômeurs de longue durée parmi les titulaires de diplômes universitaires en remplacement de à loi n° 2020-38 du 13 août 2020, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public que le chef de l’Etat a refusé l’application.

La représentante des diplômés au chômage, Yousra Naji, estime nécessaire d’inventorier les postes vacants sur tout le territoire de la République par un comité nommé par le président de la République et un représentant des titulaires de diplômes supérieurs pour assurer la transparence, en plus de l’élaboration d’une plateforme qui classe cette catégorie selon l’âge et l’année d’obtention du diplôme et qui détermine leur nombre dans les différents gouvernorats de la République.

Elle a déclaré que les titulaires de diplômes supérieurs organiseront le 26 juillet en cours, un sit-in de protestation pour revendiquer de poursuivre en justice les personnes recrutées dans le cadre de l’amnistie législative générale au cours de la dernière décennie et celles dont les diplômes sont falsifiés.