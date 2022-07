Tunisie – Algérie : Dans les moments difficiles, on reconnaît ses amis !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé, mercredi 20 juillet 2022, son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, pour le remercier de l’aide qu’il a apportée à la Tunisie suite à l’incendie qui s’est déclaré au djebel Boukornine.

Cité dans un communiqué, le chef de l’Etat tunisien a en effet présenté ses sincères et vifs remerciements et sa gratitude profonde suite à l’envoi d’avions et de camions de pompiers pour épauler les efforts de la Tunisie visant à maîtriser l’incendie qui s’est déclaré au Mont Boukornine dans la banlieue sud de Tunis.

L’échange téléphonique a également constitué une l’occasion pour rappeler les relations privilégiées liant les deux pays et peuples et la célérité de l’envoi et du déploiement de ces équipements, “ce qui constitue à nouveau un témoin saisissant des solides relations de fraternité liant la Tunisie et l’Algérie”.

Dans la matinée du Mercredi 20 juillet, 31 camions de pompiers algériens et 85 agents de la protection civile algérienne sont arrivés au poste-frontière de Melloula (gouvernorat de Jendouba) pour soutenir les efforts de l’Office national de la protection civile dans l’extinction des incendies qui se sont déclarés depuis mardi, au Mont Boukornine, a-t-on appris du premier délégué du gouvernorat de Jendouba, Taieb Dridi.

Toujours selon la même source, les équipements ont été dépêchés sur instruction spéciale du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

L’incendie qui a ravagé de larges superficies forestières a été enfin maîtrisé, mercredi.