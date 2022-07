Le ministère de l’Education met à la disposition des candidats admis à la session de contrôle du baccalauréat 2022 un numéro vert pour les assister dans les différentes étapes de l’orientation universitaire, et ce en coopération avec l’Association tunisienne d’information, et d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle.

Le ministère précise dans un communiqué rendu public lundi 18 juillet 2022 que les nouveaux étudiants peuvent poser leurs questions sur le numéro vert 80102520 durant la période du 19 au 26 courant, de 09h à 14h, à l’exception de la date du 25 juillet.

Des membres de l’association du corps de l’information et de l’orientation scolaire, universitaire et professionnelle se porteront volontaire pour répondre aux différentes questions posées en relation avec le mécanisme d’orientation universitaire, les propositions de formation universitaire et ses perspectives.