Sousse : des associations s’activent pour inciter les habitants à voter en faveur du Oui

L’Association “Ahrar el watan” a organisé samedi soir, à Sousse, une campagne d’incitation au vote pour le Oui au référendum du 25 juillet.

L’un des membres de l’association, Jalel Lazrek, a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, l’impératif de voter en faveur du projet de la nouvelle constitution qui “protègera les droits fondamentaux et les libertés et aura un rôle majeur dans la lutte contre la corruption”.

D’après lui, le texte de la nouvelle constitution comprend plusieurs points forts qui jettent les bases d’une nouvelle République fondée sur la souveraineté du peuple.

La nouvelle constitution, a-t-il expliqué, vise à mettre en place “un régime présidentiel” démocratique plutôt qu’un régime parlementaire qui a “montré ses défaillances”. Elle propose, également, la création d’un conseil supérieur de l’Education ainsi qu’une cour constitutionnelle composée uniquement de juges, a-t-il dit.

Pour sa part, Mohamed Neffati, activiste politique (personne physique), a procédé à la distribution de dépliants au marché d’Enfidha incitant les citoyens présents à voter en faveur du Oui lors du référendum du 25 juillet.

De leur côté, des membres de l’Association Forum du développement et de la démocratie ont installé, au centre ville d’Enfidha, une tente dans le cadre de la campagne référendaire et invité les habitants à aller massivement voter en faveur du nouveau texte de la constitution.

D’après eux, la nouvelle loi fondamentale permettra à la Tunisie de “sortir de l’instabilité” politique à laquelle elle fait face et d’aborder “une nouvelle étape propice à la croissance économique et au progrès social”.

L’Association Citoyenneté et Développement humain et durable a, pour sa part, poursuivi sa campagne référendaire en faveur du Oui à travers l’organisation de plusieurs manifestations à Akouda, Jawhara, Hergla et Erriadh, et la distribution de prospectus appelant les citoyens à voter pour le Oui.

Par ailleurs, les agents de contrôle et d’observation, relevant de l’Instance régionale des élections de Sousse, ont enregistré depuis le début de la campagne électorale, le 3 juillet dernier, 12 infractions dans la circonscription électorale de Sousse. La majorité de ces infractions concerne la publicité politique, selon Monia Letaief, chargée de l’information et de la communication à l’IRIE.