L’Algérie et le Maroc figurent au bas du classement mondial concernant l’égalité entre les hommes et les femmes, selon le rapport annuel du Forum économique mondial (WEF) publié le 13 juillet. Ce rapport, qui examine la parité entre les deux sexes dans les domaines de l’économie, de la politique, de l’éducation et de la santé, classe l’Algérie à la 140e place et le Maroc à la 136e place parmi 146 pays.