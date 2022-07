Libye : Levée de l’état de force majeure sur tous les champs pétroliers et les ports

Le président du conseil d’administration de la compagnie pétrolière libyenne, National Oil Corporation (Noc), Farhat bin Qadara , a annoncé aujourd’hui 15 juillet la levée de l’état de force majeure sur tous les champs pétroliers et ports de Libye. Cela a été annoncé par Qadara lui-même lors d’une conférence de presse dans la ville orientale de Benghazi, après avoir rencontré des cheikhs et des notables du Croissant pétrolier.

Le président de la National Oil Corporation a aussi déclaré que la compagnie travaillera en coordination continue avec le ministère du Pétrole et du Gaz pour atteindre les plus hauts niveaux de production dès que possible et mettre en œuvre un plan efficace en coordination avec les partenaires internationaux à travers le budget exceptionnel approuvé pour l’année en cours.