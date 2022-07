L’ailier international algérien de Manchester City Riyad Mahrez, a prolongé son contrat avec le club mancunien pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025, a annoncé le club champion d’Angleterre de football vendredi dans un communiqué publié sur son site officiel.

Arrivé en 2018 en provenance de Leicester City pour un contrat qui courrait jusqu’en 2023, Mahrez (31 ans) “est devenu l’une des figures incontournables de l’équipe de Pep Guardiola depuis qu’il nous a rejoint l’été 2018″, a indiqué le club.

” Je suis très heureux de signer le nouveau contrat. J’ai apprécié chaque minute de mon temps ici. C’est un plaisir de faire partie d’un club aussi incroyable”, a réagi Mahrez au site de Man City.

Et d’ajouter : ” Je voudrais également remercier Pep, Txiki (directeur sportif, ndlr) et l’équipe d’entraîneurs, à la fois pour la manière dont ils m’ont aidé à me développer en tant que joueur et pour m’avoir poussé à continuer à m’améliorer. Maintenant, je veux juste essayer de jouer mon rôle pour nous aider à réussir la saison prochaine et au-delà.”

De son côté, le directeur sportif Txiki Begiristain n’a pas tari d’éloges sur le capitaine de l’équipe nationale.

” Riyad a joué un rôle majeur dans notre succès au cours des quatre années écoulées depuis qu’il nous a rejoint, et nous sommes tous ravis qu’il ait accepté ce nouvel accord”.

Au cours des quatre saisons, Mahrez a aidé City à remporter trois titres de Premier League, trois Coupes de la Ligue et une FA Cup, tout en atteignant une première finale de la Ligue des champions.

A ce jour, il a fait 189 apparitions, toutes compétitions confondues, marquant 63 buts et délivrant 45 passes décisives.