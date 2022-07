USA : L’inflation annuelle affiche la plus forte hausse depuis 1981

Les prix à la consommation annuels aux États-Unis ont bondi de 9,1% en juin, la plus forte augmentation en plus de quatre décennies, obligeant les Américains à creuser plus profondément pour payer l’essence, la nourriture, les soins de santé et les loyers, et la Réserve fédérale est très certaine de relever les taux d’intérêt de 75 points de base supplémentaires à la fin du mois.

La hausse plus importante que prévu de l’indice des prix à la consommation d’une année sur l’autre annoncée mercredi 13 juillet par le ministère du Travail reflète également la hausse des prix d’une gamme d’autres biens et services, notamment les véhicules à moteur, les vêtements et les meubles de maison.