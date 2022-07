Les grands surfaces commencent ce lundi 11 juillet à réduire les prix de vente de nombreux produits de première nécessité et qui sont de plus en plus demandés pendant cette période, tels que les huiles végétales, les conserves, les produits de nettoyage, l’eau et les boissons gazeuses.

Les réductions se situeront entre 5 et 10%, selon Hedi Bekour, président de la Chambre syndicale des grandes surfaces.