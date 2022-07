L’Union européenne fait part de sa disposition à soutenir les acquis démocratiques en Tunisie

L’Union européenne a souligné que le référendum sur le projet de la nouvelle Constitution de la République tunisienne “devrait être une étape importante vers le retour à la normalité institutionnelle et l’équilibre démocratique”.

Dans une déclaration publiée, lundi soir, au nom de l’Europe, le Haut Représentant de l’UE dit “suivre de près la situation politique en Tunisie”, à l’approche du scrutin du 25 juillet.

L’Union européenne a pris acte des préoccupations suscitées par le texte de la Constitution publié le 30 juin écoulé ainsi que par le processus de son élaboration.

L’Union européenne réitère sa position en faveur d’un dialogue national inclusif qui représente “la pierre angulaire de tout processus constitutionnel crédible et la clé d’une stabilité à long terme dans le pays”.”Il est essentiel de réunir le plus large spectre possible d’acteurs politiques et de la société civile pour relever les défis politiques, économique et sociaux auxquels fait face le pays”, lit-on de même source.

Par ailleurs, l’Union européenne fait part de sa disposition à continuer de soutenir la consolidation des acquis démocratiques en Tunisie et les réformes nécessaires pour améliorer la situation économique et sociale dans le pays.

La force du partenariat entre l’Union européenne et la Tunisie repose sur des valeurs communes et un engagement en faveur des principes démocratiques, des libertés individuelles et de l’Etat de droit, de la séparation des pouvoir et de l’indépendance de la justice, lit-on dans le texte de la déclaration publié sur le site du conseil de l’Union européenne.