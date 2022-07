Baisse des températures et les maximales seront comprises entre 28 et 33 °C dans le nord et les hauteurs et entre 34 et 39 °C dans le reste des régions et atteindront 43°C à El Borma et Borj El Khadhra.

Un vent fort d’une vitesse atteignant 60 km/h soufflera prés des côtes. Mer très agitée.

Cellules orageuses attendues l’après-midi à Gafsa et Kasserine et nuages passagers sur le reste des régions.