Italie – Turquie : De “dictateur” à “ami et allié”, la nouvelle relation entre Draghi et Erdogan

Guerre en Ukraine, crise alimentaire et migrants au centre du troisième sommet intergouvernemental italo-turc qui s’est tenu ce 5 juillet à Ankara, la capitale de la Turquie. Le Premier ministre italien Mario Draghi lors de sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan a signé 9 accords pour “renforcer la coopération bilatérale”, à travers un équilibre des intérêts communs dans le processus de stabilité en Libye et la construction d’une gestion plus coordonnée des flux migratoires. Selon le Premier ministre italien, la “volonté commune de renforcer la collaboration est claire : l’Italie et la Turquie sont des partenaires, des amis alliés“.

Un changement de rythme par rapport aux mois précédents. Mario Draghi avait par le passé défini Erdogna comme un “dictateur”, mais le président turc représente aujourd’hui la bonne clé pour sortir de la crise alimentaire et gazière, alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage.