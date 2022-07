Le gouvernorat de Ben Arous entame, samedi, une opération de traitement des moustiques par épandage aérien au niveau des gîtes larvaires, dans le cadre d’un programme qui se poursuit jusqu’au 14 juillet courant.

Les zones qui feront l’objet d’un traitement par pesticides ont été identifiées et se situent notamment au niveau des plaines côtières de la plage de Radès, les zones littorales basses et les marécages situés entre Oued Miliane et la région de Gammouda relevant de la zone municipale de Radès.

L’intervention concerne également Oued Miliane dans sa partie située entre la route nationale “MC 33”, l’embouchure de l’oued et les rives d’Oued Maizet entre la route “MC 33” et l’embouchure de l’oued (Municipalité d’Ezzahra) et le Lac-Nord de Tunis (Municipalité de la Goulette).

A cet effet, les services du gouvernorat de Ben Arous ont appelé les apiculteurs de la région à prendre les précautions nécessaires pour préserver et protéger les ruches se trouvant dans ces zones, lors de la journée programmée pour la pulvérisation de pesticides et pendant les 24 heures qui suivent l’opération.