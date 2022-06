La Tunisie a terminé en tête du tableau des médailles final du Grand prix de Tunis de para-athlétisme en totalisant 34 médailles (17 or, 11 argent et 6 bronze), à l’issue des trois journées de la compétition.

Elle devance ainsi l’Algérie 2e avec 20 médailles (9 or, 5 argent et 6 bronze), l’Inde 3e avec 25 médailles (8 or, 9 argent et 8 bronze), le Maroc 4e avec 22 médailles (8 or, 6 argent et 8 bronze), la Turquie 6e avec 13 médailles (6 or, 6 argent et 1 bronze).

Les para-athlètes tunisiens étaient parvenu lors de la journée de clôture à rafler dix nouvelles médailles dont 6 en or, œuvre de Nourhène Haj Salem au lancer du poids (F40) grâce à un lancer de 9,08m, à Walid Ktila qui a parcouru le 800m en chaise roulante (T34) en 01:48:78 et à Raoua Tlili au lancer du poids (F41) et son lancer de 9,66m.

L’or a, également, été remporté par Fadhila Naffeti au lacer du poids dans la catégorie (F54) grâce à un lancer de 6,35m, Najeh Chweya au 1500m en un temps de 05:20:39 et Hatem Nasrallah au 5000m, auteur d’un chrono de 15:16:13.

Quant aux médailles d’argent, on en recense quatre tunisiennes lors de la dernière journée dont trois dans la même discipline (lancer du poids), remportées par Raja Jebali (F40), Mabrouka Korbeya (F54) et Samar Ben Kaalab (F41). La quatrième de la journée est celle de Wajdi Boukhili au 5000m, auteur d’un chrono de 15:17:96.