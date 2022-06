Un projet pour faire venir des travailleurs du Maroc en Israël se concrétise Par : Kamel Nyari

Les ouvriers du bâtiment et les agents de santé marocains pourront travailler en Israël dans le cadre d’un projet pilote. C’est ce qu’a annoncé la ministre israélienne de l’Intérieur, Ayelet Shaked, qui s’est adressée à la presse le 24 juin dernier après ses entretiens à Rabat avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. En Israël, selon Histadrut, la confédération syndicale israélienne, les travailleurs gagneraient des salaires plus élevés, environ le double qu’au Maroc. Yitzhak Moyal, président du syndicat des travailleurs de la construction et du bois de la confédération, a déclaré : « Nous manquons de 40 000 travailleurs dans 10 secteurs différents. Nous espérons recevoir environ 15 000 ouvriers du bâtiment marocains. Cela pourrait vraiment améliorer le rythme de construction en Israël ». Et il a précisé : « Après la signature de l’accord de paix, le gouvernement marocain a commencé à nous parler. Nous avons appris que le Maroc compte un grand nombre de travailleurs professionnels. Nous devrions envoyer des équipes au Maroc pour tester le professionnalisme des ouvriers ». Les travailleurs marocains pourraient commencer à arriver en Israël au début de 2023, a-t-il ajouté.