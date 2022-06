Tunisie : Najla Bouden reçoit un groupe d’élèves

La Cheffe du gouvernement, Najla Bouden a reçu, mercredi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, dix élèves âgés entre 12 et 15 ans, lauréats du premier prix national en robotique et intelligence artificielle et issus de différents lycées du gouvernorat de Médenine.

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, Bouden a souligné l’importance de ce genre de spécialités et de l’investissement dans les domaines de l’intelligence artificielle, notamment auprès des jeunes, d’une manière qui honore la Tunisie dans les instances et forums internationaux.

Elle a souligné le soutien du gouvernement aux jeunes et son souci de les motiver davantage et de les encourager à exceller et à être créatifs dans divers domaines de l’innovation technologique.

La République arabe d’Egypte a invité les lauréats tunisiens à participer au championnat arabe de robotique prévu les 2 et 3 juillet prochain avec la participation de 1 600 élèves de 16 pays arabes.