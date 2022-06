France : Yaël Braun-Pivet, première femme élue présidente de l’Assemblée nationale

Yaël Braun-Pivet, première femme élue présidente de l’Assemblée nationale. Lors de sa première déclaration, l’avocate de profession a appelé les députés à débattre plutôt que de se battre.

L’Assemblée “a le visage de la France” et “les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre”, a déclaré l’élue de 51 ans dans sa première prise de parole depuis le perchoir, devant son mari et ses cinq enfants en tribune. “Il faudra que nous soyons dans l’action, dans une action apaisée. Et le rôle du président de l’Assemblée nationale est aussi de maintenir un climat de débat apaisé entre les uns et les autres”, a-t-elle insisté ensuite devant la presse.