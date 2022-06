Une vidéo en direct entre Macron et Biden sur le pétrole crée le buzz

Une vidéo d’une conversation entre le président français Emmanuel Macron et son homologue Joe Biden a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Macron a parlé, dans une vidéo en direct, à Biden les intentions saoudiennes et émiraties concernant les augmentations de pétrole, ce qui a été considéré comme un scandale de communication.

Macron a arrêté le président américain pour dire: « J’ai reçu un appel de Mohammed Ben Zayed et il ne peut pas augmenter la production. Mais l’Arabie saoudite en a la capacité.

« J’ai passé un appel avec Mohammed Ben Zayed et il m’a dit que les Émirats Arabes Unis produisent du pétrole à leur capacité maximale et que l’Arabie saoudite ne peut augmenter sa production que de 150 000 barils par jour », a déclaré Macron, avant d’être immédiatement interrompu par le conseiller de Biden et ses compagnons.

Les observateurs se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles Macron a transmis au président Biden le contenu de son appel avec le Cheikh Mohammed Ben Zayed sur la capacité limitée d’augmenter la production pétrolière supplémentaire, publiquement et en présence des médias, d’autant plus qu’il précède une prochaine visite de Biden en Arabie saoudite et la présence du sommet du Golfe, selon les médias.

Cette conversation entre Macron et Biden sur les approvisionnements en pétrole des Émirats Arabes Unis et de l’Arabie saoudite a été surveillée en marge du sommet du G7.