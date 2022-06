Moody’s qualifie de “négatives” les perspectives du secteur bancaire tunisien

L’agence de notation Moody’s a affirmé le 28 juin que les perspectives du système bancaire tunisien sont “négatives” en raison des “perturbations politiques et économiques continues” ainsi que de l’absence d’accord avec le Fonds monétaire. International (FMI) pour un nouveau crédit, l’agence d’Etat TAP a publié aujourd’hui.

“Les pressions inflationnistes, aggravées par l’impact du conflit militaire en Ukraine et la possible dépréciation de la monnaie locale, en plus de l’échec des négociations sur un troisième plan de sauvetage du FMI, vont aggraver les problèmes de crédit des banques, accroître la pénurie de liquidités et le risque d’éroder sa rentabilité », a déclaré Badis Shubailat, analyste chez Moody’s.

Selon ce rapport, la reprise économique “fragile” après la récession provoquée par la pandémie de coronavirus, les déficits budgétaires et courants persistants, ainsi que l’incapacité du pays à accéder au marché financier international “peseront sur la solvabilité et les flux de dette et de liquidité”. des banques au cours des 12 à 18 prochains mois ».

D’autre part, l’auteur a souligné que la capacité du gouvernement à soutenir les banques en difficulté s’affaiblit et que le retard dans l’obtention de financements publics pourrait « éroder » ses réserves de change, qui s’élèvent actuellement à 7,4 milliards d’euros, soit l’équivalent de 122 jours d’importation.