DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Hausse des températures, entre 32 et 47 degrés

Ciel généralement dégagé dimanche à peu nuageux sur la plupart des régions. Le temps persiste chaud avec une hausse des températures.

Celles-ci varient entre 32 et 38 degrés sur les régions côtières est au nord et au centre et entre 39 et 47 degrés sur le reste des régions avec des vents de sirocco.

Le vent soufflera du secteur sud relativement fort près des côtes et modéré sur le reste des régions. Il deviendra de plus en plus fort la nuit sur les régions sud. mer généralement agitée à très agitée au nord.