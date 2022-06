L’enquête confirme que la journaliste Abu Aqla a été tuée par l’armée israélienne

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré vendredi 24 juin 2022 que le HCR avait conclu que la journaliste palestino-américaine Shereen Abu Aqla avait été tuée le 11 mai 2022 par une arme israélienne.

« Toutes les informations que nous avons recueillies, y compris auprès de l’armée israélienne et du procureur général palestinien, confirment le fait que les coups de feu qui ont tué Abu Aqla et blessé son collègue Ali Samoudi provenaient des forces armées israéliennes et non des tirs de Palestiniens armés, comme l’a initialement dit l’autorité israélienne», a déclaré Shefina Shamdasani lors d’une conférence de presse à Genève.

« Nous n’avons trouvé aucune information indiquant que des hommes armés palestiniens menaient des activités à proximité des journalistes », a déclaré Shamdasani, ajoutant qu’« il est très troublant que l’occupation n’ait pas ouvert d’enquête judiciaire ».

Shereen Abu Aqla portait un gilet pare-balles avec le mot « presse » et un casque de protection lorsqu’elle a été touchée par une balle sous son casque.