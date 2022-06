Allemagne : un dangereux délinquant remis à la justice tunisienne Par : Kamel Nyari

Grâce aux enquêtes méticuleuses menées par l’inspection de police allemande de Saale-Holzland et en coopération avec le parquet et les autorités de l’immigration du district de Saale-Holzland, un tunisien trentenaire a finalement été transféré dans son pays d’origine, la Tunisie, la semaine dernière, accompagné de la police fédérale, et serait également soumis à une interdiction d’entrée prolongée en Allemagne. Le Tunisien de 30 ans a provoqué des troubles dans la région de Camburg et Stadtroda au début de l’année en attirant rapidement l’attention avec un total de 22 crimes violents et liés aux biens. Mais non seulement dans le district de Saale-Holzland, mais aussi dans la région de Leipzig, le Tunisien, qui avait également un répertoire de 30 pseudonymes personnels, a attiré l’attention avec des infractions pénales, a précisé un média local.