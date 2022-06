Xi Jinping critique les sanctions lors d’une réunion des pays BRICS

Le président chinois Xi Jinping a ouvert le jeudi 23 juin une réunion des dirigeants des principaux pays en développement en déclarant que le monde devrait s’opposer aux sanctions unilatérales et aux efforts de certains pays pour maintenir leur puissance politique et militaire.

Les propos de Xi lors de la réunion virtuelle des dirigeants du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, connus collectivement sous le nom de «BRICS», reflètent le soutien tacite de la Chine à la Russie dans la guerre en Ukraine et son désir de former une alliance internationale opposée à la Ordre démocratique libéral dirigé par les États-Unis.

La réunion des BRICS intervient dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant les perspectives économiques mondiales et d’un fossé politique croissant entre la Chine et l’Inde.

Les nations doivent “rejeter la mentalité de la guerre froide et la confrontation des blocs, s’opposer aux sanctions unilatérales et à l’abus des sanctions, et rejeter les petits cercles construits autour de l’hégémonisme en formant une grande famille appartenant à une communauté de destin pour l’humanité”, a déclaré Xi. dit par l’agence de presse officielle Xinhua.