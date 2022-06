Chaos aéroportuaire en Europe : les voyages se heurtent à des réductions pandémiques

Les files d’attente à l’aéroport sont longues et les bagages perdus s’accumulent. Ça va être un été chaotique pour les voyageurs en Europe, constatent les analystes.

Après deux ans de restrictions pandémiques, la demande de voyages a explosé, mais les compagnies aériennes et les aéroports qui ont supprimé des emplois au plus fort de la crise du COVID-19 ont du mal à suivre. Avec la saison touristique estivale chargée en cours en Europe, les passagers sont confrontés à des scènes chaotiques dans les aéroports, notamment de longs retards, des vols annulés et des maux de tête à cause des bagages perdus.

Schiphol, l’aéroport le plus fréquenté des Pays-Bas, réduit les vols , affirmant qu’il y a des milliers de sièges d’avion par jour au-dessus de la capacité que le personnel de sécurité peut gérer. Le transporteur néerlandais KLM s’est excusé d’y avoir bloqué des passagers ce mois-ci. Il faudra peut-être des mois avant que Schiphol n’ait suffisamment de personnel pour atténuer la pression, a déclaré jeudi 23 juin Ben Smith , PDG de l’alliance aérienne Air France-KLM.