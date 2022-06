DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Températures toujours en hausse cette nuit

Les températures continuent à grimper, au-delà des moyennes normales d’une différence de 6°c dans de nombreux gouvernorats, pendant la nuit de mercredi et la matinée de jeudi, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les maximales oscilleront entre 31 et 37°c dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 38 et 43°c ailleurs avec des coups de sirocco.

Elle sera de l’ordre de 34°C à Tunis, jeudi, matin et atteindra 35 sur les hauteurs ouest, mais enregistrera une certaine baisse dans certains gouvernorats du sud notamment, à Gabès Le ciel sera peux nuageux à partiellement nuageux cet après midi.

Le vent soufflera en rafales près des côtes, à une vitesse atteignant 40 km/h. la mer sera perturbée à agitée.