Etats-Unis : Augmentation des salaires des pompiers fédéraux en milieu sauvage

L’administration Biden a annoncé, mardi 21 juin 2022, une augmentation temporaire des salaires pour les pompiers fédéraux en milieu sauvage, parce qu’ils sont confrontés à des incendies très graves, en partie à cause du changement climatique et que leur salaire était inférieur à celui des autres.

Les pompiers à travers les États-Unis ont lutté contre un nombre d’incendies de forêt record ces dernières années, et l’administration a déclaré qu’investir dans la main-d’œuvre de lutte contre les incendies de forêt était une question de sécurité nationale.

« L’évolution des modèles de développement, les décisions de gestion des terres et des incendies et le changement climatique ont transformé les “saisons” des incendies en “années” d’incendie au cours desquelles des incendies de plus en plus destructeurs dépassent les ressources fédérales disponibles en matière de lutte contre les incendies », a déclaré l’administration Biden.

L’augmentation salariale ainsi que le nouveau soutien en matière de bien-être mental et de santé étaient financés par 600 millions de dollars de la loi bipartite sur les infrastructures du président Joe Biden, selon Reuters.