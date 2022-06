Ciel dégagé à peu nuageux dans tout le pays avec une légère hausse des températures. Les maximales varient entre 28 et 33 degrés sur les côtes-est et entre 35 et 40 degrés sur le reste des régions et pourrait atteindre 42 degrés à l’extrême sud avec vent de sirocco.

L’activité du vent nécessite la vigilance près des côtes et au sud où elle provoquera des vents de sable et de poussière. Mer généralement agitée.