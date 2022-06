Tourisme : L’allemand Gebeco lance 2 nouveaux voyages vers la Tunisie et le Cambodge

Le groupe allemand Gebeco a annoncé le 17 juin le lancement de 2 nouveaux voyages longue distance à la réservation, sur lesquels les voyageurs découvrent les incontournables de la Tunisie et le Cambodge encore méconnu. « Nous sommes ravis que la demande pour les destinations long-courriers augmente à nouveau. Nous sommes heureux de satisfaire l’envie de voyager de nos voyageurs avec deux nouvelles expériences de voyage supplémentaires », a déclare Michael Knapp, CEO de Gebeco, dans un communiqué.

Avec environ 55 000 invités par an et un chiffre d’affaires de 119 millions d’euros (2019), Gebeco (Society for International Meeting and Cooperation) est l’un des principaux organisateurs de voyages d’études et d’aventures dans le monde germanophone. Les rencontres authentiques avec des personnes et des cultures étrangères sont au centre des préoccupations.