Monastir-Néonatologie : Ouverture d’une enquête sur soupçon d’erreur médicale

La brigade de recherches judiciaires relevant de la Garde nationale à Monastir a entamé les investigations sur les soupçons d’une erreur médicale ayant engendré la mort d’un nouveau-né au Centre de maternité et de néonatologie de Monastir, le soir du 11 juin courant, a indiqué à l’Agence TAP, le substitut du procureur général et porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, Farid Ben Jeha.

La même source a fait savoir que les parents du nourrisson, qui ont été auditionnés par la brigade en question, se sont déclarés résolus à poursuivre en justice le cadre médical et paramédical qui a assuré l’accouchement, précisant que l’investigation sera différée au Parquet de Monastir pour l’ouverture d’une enquête sur cette affaire dans le but de dévoiler les causes du décès et déterminer les responsabilités.