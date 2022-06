DIRECT SPORT – WTA (Tournoi de Wimbledon) : l’Américaine Serena Williams annonce son retour

La joueuse de tennis américaine Serena Williams a indiqué qu’elle ferait son retour à la compétition, via le tournoi de Wimbledon (27 juin-10 juillet), en publiant une photo et un message postés sur son compte Instagram.

“SW (pour Serena Williams, NDLR) et SW 19 (le code postal de Wimbledon). C’est un rendez-vous ! On se voit là-bas”, a écrit, sous une photo de ses chaussures de tennis sur le gazon, l’ancienne N.1 mondiale, âgé de 40 ans.

Son dernier match remonte d’ailleurs au premier tour de l’édition 2021 où elle avait dû abandonner en raison d’une blessure à une cuisse.

Elle est, depuis, retombée à la 1208e place du classement mondial et elle aura donc besoin d’une des “wild cards” (invitation des organisateurs) qui doivent être annoncées mercredi.

Il n’est pas certain non plus qu’elle s’aligne en simple. Elle pourrait préférer le double, qu’elle a remporté six fois avec sa sœur, voire le double mixte, qu’elle avait déjà tenté en 2019 avec Andy Murray.

Sur sa publication, la cadette des sœurs Williams fait également référence au tournoi de Eastbourne qui se dispute la semaine qui précède Wimbledon, sans plus de précisions.

Le dernier titre de Serena Williams à Londres remonte à 2016, mais elle avait atteint la finale en 2018 et 2019.