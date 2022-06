Le Royaume d’Arabie saoudite a décidé d’interdire le travail au soleil dans tous les établissements du secteur privé, à partir du mercredi 15 juin 2022, de 12h à 15h, et cela se poursuivra jusqu’au jeudi 15 septembre 2022.

Les autorités saoudiennes ont appelé les employeurs à réglementer les horaires de travail et à tenir compte des dispositions de cette décision, laquelle vise à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, et à améliorer et augmenter la productivité.