L’Espagne va défendre ses intérêts après la suspension par l’Algérie d’un traité vieux de deux décennies

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, a déclaré le 9 juin 2022 aux journalistes que le gouvernement espagnol “défendra fermement” ses intérêts nationaux à la lumière de la décision de l’Algérie de mettre fin à un traité d’amitié et de coopération vieux de 20 ans.

“Nous analysons les implications et les conséquences nationales et européennes de cette mesure de manière calme et constructive, mais aussi avec fermeté dans la défense de l’Espagne et des intérêts des Espagnols et des entreprises espagnoles”, a déclaré Albares aux journalistes.

Mercredi, le gouvernement espagnol a déclaré qu’il regrettait la décision de l’Algérie de suspendre le traité de coopération, aggravant les tensions après que Madrid a renversé sa position en faveur du plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara.

KN