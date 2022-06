MSF accuse l’Algérie d’abandonner plus de 2 000 migrants mensuellement dans le désert nigérien

Médecins Sans Frontières (MSF) dénonce le traitement inhumain des migrants dans la zone frontalière avec l’Algérie : chaque mois plus de deux mille migrants en Algérie et en Libye sont déportés et abandonnés en plein désert à la frontière algéro-nigérienne. Parmi eux se trouvent parfois des blessés graves, des survivants de violences sexuelles et des personnes gravement traumatisées.

Face à la situation alarmante, MSF appelle les autorités régionales et leurs partenaires à trouver des solutions adéquates et durables au sort des migrants.

La région d’Agadez est une plaque tournante pour les personnes de différentes parties du continent africain en route vers la Libye, l’Algérie, la Tunisie voire l’Europe. Des personnes déjà arrivées en Libye ou en Algérie mais refoulées ensuite y sont également bloquées.

Kamel Nyari