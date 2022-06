DIRECT SPORT – Football : Le stade Zouiten opérationnel au début de la nouvelle saison

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a annoncé, jeudi, que le stade Chedly Zouiten sera prêt à accueillir les matches au début de la nouvelle saison, après l’entreprise de plusieurs travaux de réaménagement.

Cette annonce est intervenue lors d’une visite de terrain effectuée au stade Zouiten, en compagnie de la maire de Tunis, Souad Abderrahim, et du commissaire régional à la jeunesse et aux sports de Tunis, Taoufik Bescheikh, au cours de laquelle ils ont pris connaissance de l’état du stade et de ses différentes composantes et identifié les principaux travaux de réaménagement à entreprendre.

Parmi les travaux programmés figurent notamment le réaménagement des vestiaires, l’aménagement d’un deuxième terrain annexe en gazon artificiel, le renouvellement de la pelouse synthétique de l’ancien terrain annexe, le changement d’une partie des sièges, la maintenance du réseau d’évacuation des eaux et la réparation de la charpente métallique supportant la toiture des tribunes.