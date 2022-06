Tunisie : Le gouvernement dévoile les grandes lignes de son programme des réformes

Le suivi de l’état d’avancement du programme national des réformes a fait l’objet d’une réunion gouvernementale tenue, vendredi après-midi, à Dar Dhiafa à Carthage, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, en présence de membres du gouvernement et de hauts cadres des ministères.

Ce programme, dont les grandes lignes ont été dévoilées dans le cadre d’un document rendu public tard dans la nuit de vendredi, “est le fruit d’un travail de plusieurs experts et de plus de 400 cadres de l’administration qui a été initié depuis novembre dernier dans le cadre d’une approche participative visant à faire sortir la Tunisie de sa crise économique et financière”, a souligné la cheffe du gouvernement.

Elle a affirmé, à cet effet, que la porte reste ouverte devant tout le monde pour émettre leurs remarques et interrogations sur les points inscrits dans le programme des réformes, qu’elle qualifie de “réformes tuniso-tunisiennes”.

Selon le document de suivi de 70 pages, le programme des réformes repose sur une approche globale et progressive qui vise à réaliser la stabilité économique à court terme et à jeter les bases d’une croissance inclusive et durable.

Initié en octobre 2021, le processus de réformes engagé par le gouvernement tunisien couvre la promulgation de la Loi de Finances 2022, l’annonce en avril 2022 d’un premier lot de 43 mesures économiques urgentes, la mise en place d’un programme de stabilité économique et financière, l’élaboration d’un programme de réformes structurelles.

Le programme des réformes couvrira également la mise en œuvre d’un Plan de développement économique et social 2023-2025 et de la “Vision Tunisie 2035”.