Journée Nationale du Dépistage Communautaire en Tunisie

L’Association Tunisienne de Prévention Positive (ATP+) organise le samedi 04

juin 2022, pour la première fois, et dans le cadre du programme FORSS, une journée consacrée aux enjeux de la lutte contre le VIH/sida en Tunisie et à l’accès aux soins et aux droits des personnes concernées à l’Institut Français de Tunis.

Cette journée sera l’occasion pour l’ATP+ de présenter les principaux résultats de l’observatoire communautaire et de discuter avec les partenaires de la société civile et des acteurs institutionnels les obstacles et principaux défis de la riposte au VIH/sida et les problématiques rencontrées par les personnes concernées en Tunisie.

Programme de la journée :

14h30 – 19h00 : Stands et Exposition peinture

14h30 – 19h00 : Dépistage / ATP+ 14h30 – 19h00

16h30 – 18h00 : Tables rondes « L’observatoire communautaire : outil de compréhension des barrières d’accès aux services de santé » « VIH, genre et droits humains »

18h00- 19h30 : Conférence de presse et cocktail

19h30 – 21h30 : Projection de film (court métrage)