Tunisie : Un directeur d’agence bancaire dérobe 480 mille dinars

La Sous-Direction des Recherches Economiques et Financières s’est engagée, conformément aux instructions du Ministère Public, à enquêter sur l’affaire de « la saisie des fonds d’une banque » dans laquelle deux agences bancaires privées du Bardo et de la Cité Intilaka ont été touchées et l’accusé était le chef d’une agence bancaire.

Selon la direction générale de la sécurité nationale, le représentant légal de la banque a déclaré qu’en menant un processus de surveillance périodique dans ses deux succursales du district de Bardo et du district El Intilaka la fraude et les saisies des fonds de ses clients sur leurs comptes et sur les distributeurs automatiques des deux succursales ont été découverts par le président de succursale pendant la période de leur supervision, qui s’élevait à environ 380 mille dinars au départ. En attendant de compléter l’enquête.

Le suspect a avoué avoir saisi l’argent des clients de l’ordre de 480 mille dinars, par étapes depuis l’année 2020 en retirant des fonds des comptes et du coffre-fort du distributeur automatisé dans les deux succursales et les exploitant dans les jeux de hasard en ligne.

En fouillant la voiture du concerné, il a été constaté que 04 cartes bancaires prépayées ont été retrouvées, qu’il a utilisées dans les opérations de rechargement de leur solde avec l’argent saisi et de les exploiter dans le jeu électronique, qui ont été saisies dans l’attente de la perquisition, ainsi que des documents de compte bancaire liés à l’objet de l’affaire ont été retrouvés à son domicile. En concertation avec le parquet de Tunisie, il a autorisé sa détention et la poursuite des perquisitions.