DIRECT SPORT – MJS : une loi criminalisant la manipulation des résultats sportifs va bientôt voir le jour (Déguiche)

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a affirmé que l’autorité de tutelle travaille sur une loi pénale qui criminalise la manipulation des résultats sportifs en Tunisie, et ce à l’issue des événements ayant émaillé les matches de la dernière journée play-out de la Ligue 1 du football professionnel.

Au cours d’une séance de travail consacrée au suivi de ces événements, en présence du gouverneur de Gafsa, Nader Hamdouni, et des membres du comité directeur de l’ES Metlaoui, Déguiche a souligné que la manipulation des résultats des matchs sportifs constitue une menace pour le fair play et l’éthique sportive, et le moteur principal de la corruption sportive.

Il a également souligné que le Ministère de la Jeunesse et des Sports a le droit de suivre et de contrôler l’application de la loi par les structures sportives conformément aux articles 3 et 29 de la loi de 1994 relative à la pratique du sport et à l’article 9 de la loi des structures sportives de 1995, tout en respectant les limites de l’ingérence politique dans le sport et l’impartialité de l’autorité de tutelle.

Des suspicions de truquage des résultats planent autour des matches de la dernière journée play-out à l’issue desquels l’ES Hammam-Sousse a assuré son maintien en compagnie de l’O.Béja tandis que l’ES Metlaoui a été reléguée en Ligue 2 en compagnie de l’ES Zarzis.