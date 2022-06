DIRECT SPORT – CAN-2023 (Tunisie-Guinée Equatoriale) : les Tunisiens pour un début réussi

La sélection nationale de football débutera, jeudi, sa nouvelle campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations (Cote d’Ivoire 2023), en affrontant la Guinée Equatoriale, au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Le onze national qui évoluera lors de ces éliminatoires dans le groupe J aux côtés de la Guinée Equatoriale, de la Libye et du Botswana, tentera de partir du bon pied dans ces qualifications en remportant une victoire à domicile bonne pour le moral et pour le reste du parcours, en attendant le deuxième match prévu dimanche à Francis Town.

Le match constituera une occasion pour le staff technique de faire tourner l’effectif et de tester les joueurs convoqués pour la première fois, notamment ceux évoluant dans les championnats étrangers.

Il constituera également une première étape de préparation pour le Mondial 2022 avant le tournoi international du Japon prévu du 10 au 14 juin avec la participation des sélections du Chili, du Ghana et du pays organisateur.

La sélection retenue pour ce premier rendez-vous sera amputée des services de plusieurs cadres tels que Elyès Sekhiri, Wahbi Khazri, Dylan Bronn, Seifeddine Khaoui et Hamza Rafiaa.

Jalel Kadri pourra par ailleurs compter sur un groupe homogène composé de joueurs expérimentés et d’autres jeunes prometteurs dont la plupart ont participé à la dernière coupe arabe au Qatar en 2021 et en Coupe d’Afrique des nations 2022 organisée au Cameroun.

Même si le côté physique pourra constituer un handicap pour certains joueurs qui viennent de terminer leur saison dans les championants européens et pour d’autres joueurs qui sont encore engagés en championant de Ligue 1 et dans les championnats du Golfe, les aigles de Carthage seront en mesure de relever le défi et de réussir leurs débuts en qualifications.

Ils devront néanmoins rester vigilants face à un adversaire rompu lui aussi aux compétitions continentales et qui compte dans ses rangs des joueurs de haut niveau évoluant dans les championnats européens à l’image de Louis Miguel Nalavo et Jose Antonio Miranda.

Le onze national qui partira avec les faveurs du pronostic pourra en effet profiter de l’avantage du terrain et du public et même de l’ascendant psychologique sur l’équipe de Guinée Equatoriale qu’elle avait battue à quatre reprises contre 2 défaites et 2 matches nuls.

Le dernier match ayant opposé les deux équipes a été remporté par la Guinée Equatoriale (1-0) à Malabo, pour le compte des éliminatoires de la coupe du monde 2022.