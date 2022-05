Evénements au Stade de France : Les Britanniques veulent savoir ce qui n’a pas fonctionné

La secrétaire d’Etat britannique aux Sports, Nadine Dorries, a demandé l’ouverture d’une enquête officielle suite aux événements qui se sont déroulés au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions de football.

Elle veut savoir les causes des incidents qui ont entouré la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid organisée à Saint-Denis samedi 28 mai 2022.

«Les images et les récits de supporters de Liverpool et des médias sur leur entrée au Stade de France sont profondément inquiétants, estime Dorries, Des milliers de détenteurs de billets ont voyagé en temps et en heure pour soutenir leur équipe dans le plus grand match de la saison».