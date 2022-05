Tataouine : Interventions chirurgicales ophtalmologiques au profit de personnes âgées et nécessiteuses

44 personnes âgées et nécessiteuses issues des délégations de Ramada et Dhiba (gouvernorat de Tataouine) ont bénéficié des services d’une caravane médicale de chirurgie ophtalmologique qui s’est rendue à l’hôpital régional de Ramada les 27 et 28 mai courant.

L’équipe médicale conduite par les médecins, Chérif Rayes et Haykel Neifer, a effectué des interventions chirurgicales sur des patients qui ont subis des examens médicaux lors d’une caravane sanitaire organisée en février dernier.

Nadi El Bassar a fourni à cette caravane, avec le soutien de la direction régionale de la santé, les équipements et les cadres médicaux nécessaires. Tandis que les associations ” Aoun Moubacher “, Tounes ElKhir ” et ” Ghomrassen Attaouassil ” ont apporté l’appui matériel et logistique pour permettre à cette caravane à venir en aide à des personnes âgées et défavorisées incapables de se déplacer vers des établissements de santé pour se faire soigner.